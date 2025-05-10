Женщину, укравшую 25 млн рублей из квартиры предпринимателя, задержали в Петербурге

В Петербурге женщину задержали за кражу 25 млн рублей из квартиры бизнесмена

Полицейские Петербурга нашли подозреваемую в краже 25 миллионов рублей у предпринимателя. Об этом сообщает 78.ru.

У нее изъяли похищенное. Известно, что женщине 48 лет, она проживает в Ленобласти.

«Выяснилось, что подозреваемая в 2020 году получила 1,5 года условно за кражу с причинением значительного ущерба», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно два дня назад. Бизнесмен хранил крупную сумму в непримечательной коробке на балконе. За некоторое время до кражи он уехал с семьей в отпуск, но, приехав домой, не обнаружил деньги. Он обратил внимание на то, что коробку подожгли, а окно было открыто на проветривание.

В краже члены семьи заподозрили домработницу, так как отсутствовал один комплект ключей. Помимо этого, по словам самого предпринимателя, их домработница «настойчиво» интересовалась датой возвращения, но вскоре удалила переписку.

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