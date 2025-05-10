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Женщину, укравшую 25 млн рублей из квартиры предпринимателя, задержали в Петербурге

В Петербурге женщину задержали за кражу 25 млн рублей из квартиры бизнесмена
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Полицейские Петербурга нашли подозреваемую в краже 25 миллионов рублей у предпринимателя. Об этом сообщает 78.ru.

У нее изъяли похищенное. Известно, что женщине 48 лет, она проживает в Ленобласти.

«Выяснилось, что подозреваемая в 2020 году получила 1,5 года условно за кражу с причинением значительного ущерба», – сообщается в публикации.

О произошедшем стало известно два дня назад. Бизнесмен хранил крупную сумму в непримечательной коробке на балконе. За некоторое время до кражи он уехал с семьей в отпуск, но, приехав домой, не обнаружил деньги. Он обратил внимание на то, что коробку подожгли, а окно было открыто на проветривание.

В краже члены семьи заподозрили домработницу, так как отсутствовал один комплект ключей. Помимо этого, по словам самого предпринимателя, их домработница «настойчиво» интересовалась датой возвращения, но вскоре удалила переписку.

Ранее сотрудники петербургского бара ограбили юного бизнесмена под видом проверки.

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