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Годовая инфляция на Украине в апреле ускорилась до 15,1%

Инфляция на Украине за месяц выросла на 0,7% — до 15,1%
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Depositphotos

На Украине годовой уровень инфляции в апреле увеличился до 15,1% по сравнению с 14,6% в марте. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Месячный прирост составил 0,7%.

Наибольший рост годовой инфляции в апреле зафиксирован на такие продукты, как яйца (+74,6% по сравнению с апрелем прошлого года, при этом в марте рост составлял 44,7%), электроэнергия (+63,6%, без изменений по сравнению с мартом) и овощи (+35,8%, ускорение с 32%).

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что на Украине наблюдается замедление темпов роста ВВП и ускорение инфляции. Отмечалось, что в прошлом году ВВП страны вырос на 2,9%, что ниже ожидаемых 3,4%. При этом в первые месяцы 2025 года темпы роста ВВП составили в стране только 1,1%.

В январе Нацбанк Украины предупредил, что инфляция в стране продолжит расти как минимум до середины 2025 года. Там указали, что для борьбы с ростом цен «будет усилена процентная политика на ближайших заседаниях правления».

Ранее на Украине подсчитали экономические потери от СВО.

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