В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения были введены на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, с 18:21 аэропорты временно перестали принимать и отправлять рейсы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

До этого в Минтрансе РФ заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях был задержан на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Утром 8 мая Кореняко сообщил, что в аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Пулково примет еще более 20 самолетов из-за ограничений.