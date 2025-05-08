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В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
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Depositphotos

Временные ограничения были введены на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, с 18:21 аэропорты временно перестали принимать и отправлять рейсы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

До этого в Минтрансе РФ заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях был задержан на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Утром 8 мая Кореняко сообщил, что в аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Пулково примет еще более 20 самолетов из-за ограничений.

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