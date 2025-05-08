Общество «Знание» дало старт проекту «Знание. Герои» к 80-летию Победы

Всероссийская патриотическая акция проекта «Знание. Герои», организованная обществом «Знание», стартовала в преддверии 80-летия Великой Победы, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что лекторы проводят мероприятия, чтобы рассказать молодежи о ключевых событиях Великой Отечественной войны, малоизвестных фактах и роли регионов в борьбе за мир.

Как подчеркнул заместитель гендиректора российского общества «Знание» Георгий Будный, День Победы является священным праздником для каждого.

«И о тех событиях, которые ему предшествовали, о тех людях, которые зачастую ценой своих жизней приближали его, мы должны помнить и сохранять эту историю для будущих поколений. Наши просветительские мероприятия проводятся именно с этой целью — передать молодежи все знания и воспоминания о самой кровопролитной войне, рассказать об уроках прошлого, чтобы сегодняшние школьники и студенты завтра могли строить мирное будущее», — отметил он.

Так, мероприятия акции охватили все регионы России. Более 3,5 тыс. лекций собрали свыше 120 тыс. участников. Также акция объединила жителей Индии, Польши, Армении, Алжира, Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии и Узбекистана. 9 мая лекция состоится в Русском Доме Республики Нигер.

Кроме того, перед молодежью выступили ветераны, труженики тыла, жители осажденного Сталинграда и блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, дети войны. Историю 1941–1945 годов рассказали главы регионов: Денис Пушилин (ДНР), Олег Николаев (Чувашия), Алексей Цыденов (Бурятия), Михаил Котюков (Красноярский край), Александр Соколов (Кировская область), Виталий Хоценко (Омская область) и другие.

Акция включает встречи, лекции, кинопоказы, викторины и экскурсии. В Екатеринбурге состоялся Марафон Победы, где участники узнали о ключевых сражениях войны. В НАО школьникам рассказали о вкладе коренных народов в победу над фашизмом. В ХМАО после показа мультфильма «Разыскиваются адресаты» обсудили роль писем на фронте. В Кокуйской школе № 1 Забайкальского края говорили о героизме людей в годы войны.