Аэропорт Шереметьево работает в плановом режиме

Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Все рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В сообщении сказано, что оперативный штаб аэропорта совместно с авиакомпаниями завершил ликвидацию последствий, вызванных временными ограничениями воздушного пространства в Центральной России и Московском авиационном узле (МАУ).

За прошедшие сутки удалось стабилизировать ситуацию: перевозчикам оказана помощь в корректировке расписания, а пассажирам — в оформлении документов и информировании.

Отмечается, что путешественники с задержанными рейсами получают питание, напитки и размещение в гостиницах в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. В терминалах доступны комнаты матери и ребенка, а также точки выдачи питьевой воды. Сотрудники аэропорта помогают с переоформлением билетов и консультациями по возникшим вопросам.

«Все службы Шереметьево работают в усиленном режиме. Приоритет — минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить безопасность полетов», — говорится в комментарии пресс-службы аэропорта.

До этого в Минтрансе РФ заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях был задержан на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Пулково примет еще более 20 самолетов из-за ограничений.