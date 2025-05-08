Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Шереметьево работает в плановом режиме

Аэропорт Шереметьево восстановил плановый режим работы после ограничений
close
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме. Все рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются согласно расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В сообщении сказано, что оперативный штаб аэропорта совместно с авиакомпаниями завершил ликвидацию последствий, вызванных временными ограничениями воздушного пространства в Центральной России и Московском авиационном узле (МАУ).

За прошедшие сутки удалось стабилизировать ситуацию: перевозчикам оказана помощь в корректировке расписания, а пассажирам — в оформлении документов и информировании.

Отмечается, что путешественники с задержанными рейсами получают питание, напитки и размещение в гостиницах в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. В терминалах доступны комнаты матери и ребенка, а также точки выдачи питьевой воды. Сотрудники аэропорта помогают с переоформлением билетов и консультациями по возникшим вопросам.

«Все службы Шереметьево работают в усиленном режиме. Приоритет — минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить безопасность полетов», — говорится в комментарии пресс-службы аэропорта.

До этого в Минтрансе РФ заявили, что российские авиакомпании, столкнувшиеся с отменой и задержкой рейсов в последние два дня, должны вернуться к штатному расписанию к вечеру 8 мая. В данный момент московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. Однако утром в этих воздушных гаванях был задержан на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. На задержанных рейсах будет перевезено более 14 тыс. человек, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Пулково примет еще более 20 самолетов из-за ограничений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами