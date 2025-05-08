Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Вильфанд: во время парада Победы в Москве ожидается до +8°C

Температура воздуха 9 мая в Москве будет на 5-6 градусов ниже нормы. Таким прогнозом в беседе с «Интерфаксом» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода 9 мая вполне нормальная для парада, но холодная», — заявил синоптик.

По его словам, в ночь на 9 мая температура воздуха в столице составит +1...+3°C, в центре Москвы ожидается до +5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+11°C. Однако во время проведения парада Победы утром будет холоднее. По словам Вильфанда, в это время воздух прогреется лишь до +6...+8°C.

Кроме того, 9 мая в московском регионе прогнозируется небольшой дождь. Синоптик сообщил, что в столице выпадет около 1 мм осадков. Порывы ветра составят 6-7 м/с, местами до 11 м/с.

Вильфанд подчеркнул, что до конца недели существенных изменений в погоде ждать не стоит.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до 12 мая москвичам не стоит ждать потепления. В этот день температура воздуха, по ее словам, будет находиться в пределах +11...+13°C. Затем столбики термометров поползут вверх, и уже 15-17 мая воздух в столице прогреется до +16...+17°C.

Ранее москвичам напомнили, что май только начался и тепло впереди.