Жителям Свердловской области пообещали снегопад на 9 Мая

МЧС по Свердловской области предупредило о снегопаде на День Победы

Спасатели предупредили жителей Свердловской области о снегопаде в День Победы, сообщает региональное управление МЧС.

«По информации синоптиков, 9 мая местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха в регионе в ночь на 9 мая опустится до -2°C. Днем столбик термометра покажет +15... +20°C, на севере региона — до +6... +11°C. Самые сильные осадки ожидаются на севере региона и в горах, возможно налипание мокрого снега на провода.

Местных жителей призвали соблюдать осторожность, находясь на улице, держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России температура с 8 по 11 мая ожидается на 5-7°C ниже нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве 9 мая.