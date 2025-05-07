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Глава Минтранса РФ высказался о введении ограничений в российских аэропортах

Старовойт: Минтранс РФ контролирует ситуацию с приостановкой работы аэропортов
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство транспорта РФ контролирует ситуацию с введением ограничений на работу аэропортов. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается беспрецедентное по своим масштабам закрытие аэропортов и воздушного пространства. Тем не менее в начале мая был создан координационный штаб, который работает в круглосуточном режиме.

«В рамках штаба и принимаются все решения», — сказал специалист.

Ночью 7 мая сразу в нескольких российских аэропортах были введены ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, были закрыты воздушная гавань в Казани и аэропорт Шереметьево в Москве.

Утром временные ограничения ввели в аэропорту в Нижнекамске, а затем — в воздушной гавани в Кирове. Во второй половине дня работу приостановили сразу четыре аэропорта: в Ярославле, Иванове, Калуге и Жуковском.

Ряд воздушных гаваней уже возобновили работу в штатном режиме, другие — все еще закрыты.

Комментируя ситуацию, заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолетов в ожидании открытия тех или иных аэропортов. Также он подчеркнул, что перевозчики обязаны неукоснительно соблюдать федеральные авиационные правила в случае приостановки работы аэропортов и задержек рейсов, в том числе обеспечивать людей питанием и напитками.

Ранее пассажирский самолет экстренно приземлился в Шереметьево, несмотря на введение плана «Ковер».

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