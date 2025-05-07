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17-летний подросток перерезал горло своему брату-близнецу посреди улицы

Во Франции подросток вонзил нож в горло своего брата-близнеца
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Shutterstock

Во Франции 17-летний подросток перерезал горло своему брату-близнецу. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел утром 6 мая в Вильнев-ла-Гарен. Предварительно, братья-близнецы, родившиеся 5 июля 2007 года, начали спорить в квартире своих родителей, а затем пошли прогуляться.

Через несколько минут жертву нашли лежащей посреди улицы с зияющей раной на горле. Молодой человек получил тяжелые травмы и не выжил.

Злоумышленника задержал его отец, и в тот же день нападавшего арестовали. Причины ссоры между братьями остаются неизвестными. Ведется расследование.

Ранее подростку вонзили нож в грудь в российском регионе.

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