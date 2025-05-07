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Россия запретит с 12 мая импорт рыбопродукции ряда европейских предприятий

Россельхознадзор: РФ запрещает ввоз и транзит рыбопродукции ряда предприятий ЕС
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Global Look Press

Россельхознадзор объявил, что с 12 мая 2025 года вводится запрет на ввоз и транзит рыбной продукции с ряда предприятий Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что начиная с указанной даты будет запрещён импорт всей рыбной продукции с определенных предприятий ЕС, а также её перемещение по территории России и транзит через страну в третьи государства.

В ведомстве пояснили, что такое решение связано с отказом ряда стран Евросоюза проводить инспекции рыбоперерабатывающих предприятий, поставляющих продукцию в страны Евразийского экономического союза. Речь идет о двух компаниях из Эстонии, двух из Дании и одной из Франции.

Кроме того, для подтверждения соблюдения требований ЕАЭС и России, а также с целью предотвращения поставок небезопасной продукции, Россельхознадзор направил европейским компетентным органам уведомления о готовности провести проверки рыбоперерабатывающих предприятий в мае этого года. Однако зарубежные службы не сообщили о возможности организации таких инспекций, добавили в пресс-службе.

До этого в Россию запретили ввозить семена четырех иностранных компаний. Ограничительные меры объяснили выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объектов: фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа.

Ранее Россия увеличила покупки лапши у Южной Кореи до максимума за 20 лет.

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