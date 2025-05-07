В Уфе ликвидировали открытое горение в административном здании

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в административном здании в Уфе, Республика Башкортостан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В Уфе ликвидировано открытое горение», — говорится в заявлении.

7 мая в административном здании, расположенном на Индустриальном шоссе в Уфе, произошел пожар. Изначально огонь охватил кровлю и распространился на площади 400 квадратных метров. Однако со временем площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

Из загоревшегося здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Как рассказали в МЧС РФ, на место происшествия прибыли 65 сотрудников экстренных служб и 20 единиц техники. Кроме того, к ликвидации пламени привлекли один вертолет. С него на постройку было сброшено не менее 10 тонн воды.

6 мая в Казани в Республике Татарстан произошло возгорание в здании хозяйственного корпуса предприятия, специализирующегося на производстве брусчатки. Строение находится на улице Тихорецкой.

По данным регионального управления МЧС РФ, первые сообщения о пожаре начали поступать в 18:54 мск. Его площадь составила 1 105 квадратных метров, при этом сотрудникам экстренных служб удалось полностью ликвидировать огонь к 23:00 мск.

Ранее в Московской области загорелся автомобильный салон.