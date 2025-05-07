В Анапе третий день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах

Оперштаб Кубани заявил, что новых выбросов мазута на пляжах Анапы нет три дня

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже три дня не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«7 мая на побережье Анапы новых выбросов мазута не зафиксировали», — говорится в сообщении.

5 и 6 мая местные власти также отметили отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество.