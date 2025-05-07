В Петербурге 9 мая закроют несколько торговых центров

В центре Петербурга 9 мая закроют семь ТЦ на полдня в целях безопасности

В центре Санкт-Петербурга 9 мая временно приостановят работу семь торговых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

Данная мера будет принята для обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. Ряд торговых центров (ТЦ) не будут работать с 10:00 до 16:00 мск.

Под ограничения попали торгово-развлекательный центр «Галерея» на Лиговском проспекте и торгово-развлекательный комплекс «Адмирал» на Малой Морской. На Невском проспекте приостановят работу торговый комплекс «Невский центр», универмаг «Большой гостиный двор», торговый дом «Пассаж», галерея «Grand Palace», ТЦ «Невский атриум».

Работа организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в этих ТЦ, также будет ограничена. При этом запреты не будут распространяться на деятельность федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций в рамках возложенных на них функций.

В среду, 7 мая, в Москве действуют ограничения на движение транспорта из-за подготовки к 9 Мая. Об этом сообщалось на официальном портале мэра и правительства столицы. Согласно размещенной информации, с 5:30 перекрыты Тверская, 1-я Тверская-Ямская и Моховая улицы. Кроме того, ограничения коснулись улиц Солянка, Петровка, Болотная, Охотный Ряд, Балчуг, Большая Никитская и Садовническая. Нельзя также проехать по набережным в центре Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.