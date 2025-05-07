«Работодателей тоже накажут»: раскрыт смысл введения QR-кодов для мигрантов

Адвокат Минушкина: за прием на работу мигрантов без QR-кода будут наказывать

Трудовые мигранты из стран ЕАСЭ с 30 июня должны будут за 72 часа до въезда в Россию получить специальный QR-код, который предоставляется после заполнения анкеты. Работодатели должны будут проверять наличие кодов, так как за сотрудничество с нелегалами им также будет грозить наказание, объяснила 360.ru председатель коллегии адвокатов и эксперт по миграционному праву Анна Минушкина.

Для получения кода иностранный гражданин должен ввести личные данные в своем аккаунте. Причем так они смогут заранее узнать, допустим ли им въезд в страну, что позволит исключить ситуации, когда это выясняется уже после приезда человека или при пересечении границы, отметила Минушкина.

«В постановлении правительства указывается, что иностранный гражданин может запросить в своем личном кабинете информацию о том, запрещен ему въезд в Россию или нет», — пояснила она.

Юрист также призвала работодателей при найме иностранных граждан сначала проверять наличие у них патента на работу, так как за сотрудничество с нелегалами можно попасть под административную ответственность. По сути, от мигрантов требуется въезжать в страну законно, получая разрешительные документы и оформляя патент, добавила адвокат. С таким работником уже можно заключать трудовой договор и спокойно уведомлять об этом органы миграции.

На сайтах органов власти можно найти необходимую информацию об иностранном соискателе. Так, например, Главное управление по вопросам миграции публикует данные о наличии патента на работу, а реестр контролируемых лиц позволит выяснить легальность нахождения человека в стране, привела пример Минушкина.

«Если иностранный гражданин находится на территории России незаконно, система покажет. Такого иностранца тоже нанимать нельзя», — подчеркнула она.

При этом юрист убеждена, что новые меры не помешают российским компаниям находить мастеров-мигрантов для приема на работу. Однако сама процедура найма меняется – ее нужно соблюдать, заключила адвокат.

До этого директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян прокомментировал сообщения о возможном запрете на ввоз мигрантами, в том числе из стран ЕАЭС, своих семей в Россию. По его словам, такая мера противоречила бы международным обязательствам России, в том числе в рамках договора о ЕАЭС, который обеспечивает для трудящихся граждан государств объединения особый миграционный режим в РФ.

Ранее Миронов потребовал проверить законность выдачи жилья мигрантам за госсчет.