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В одном из вузов Казахстана разгорелся скандал после воспитательной беседы со студентками

Студентки вуза в Алма-Ате пожаловались на воспитательную беседу об их поведении
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illpaxphotomatic/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане девушки-студентки Национального педагогического университета имени Абая пожаловались на беседу, которую проводили с ними представители образовательного учреждения. Об этом сообщает Nur.kz.

По информации издания, в социальных сетях появилась информация о том, что с первокурсницами провели встречу о том, как должны вести себя «правильные девушки». Учащимся якобы рассказывали, что нужно быть скромными.

«Потом включили видео, где мужчины разного возраста высказывались о поведении девушек. Главный тезис ролика - девушкам нельзя носить открытую одежду, громко разговаривать, а при встрече правильно приветствовать их, кланяясь», — цитирует издание сообщение из соцсетей по итогам мероприятия.

В вузе отреагировали на критику встречи и назвали ее «воспитательной». По словам представителя образовательной организации, организаторы лекции хотели таким образом повысить «культурно-нравственное сознание молодежи» и «разъяснить этические нормы».

«Видеоматериал, показанный в ходе встречи, получили неоднозначную реакцию со стороны студентов, что вызвало споры среди участников. Администрация университета с пониманием относится к данной ситуации и заявляет, что в дальнейшем будет проявлять максимальную внимательность при выборе материалов подобного содержания», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

Ранее в Казахстане в чат вуза выложили списки со студентками-девственницами.

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