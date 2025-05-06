В Башкирии на видео попала купающаяся в луже медвежья семья

В Башкирии туристы сняли на видео семью медведей, купавшихся в луже

В национальном парке Башкирии семья медведей попала на видео, устроив купание в большой луже посреди дороги. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал министерства природопользования и экологии Башкортостана.

Очевидцами стали туристы из Екатеринбурга и Озерска. Бурая медведица с тремя медвежатами встретилась им по пути с прогулки.

«Гости национального парка «Башкирия» Радик и Мария возвращались в Нугуш после прогулки по экотропе Высота – как вдруг перед их машиной появилась медведица с детенышами», – говорится в сообщении.

На опубликованном Минприроды видео запечатлено, как медведица плещется в луже, а рядом с ней играют ее детеныши. Туристы, наблюдавшие за происходящим, успели снять происходящее на видео.

Сообщается, что после водных процедур медвежья семья скрылась в лесу.

В апреле в американском штате Коннектикут семья стала свидетелями, как два медведя забрели на территорию их дома и играли на детской площадке. На видеозаписи видно, как один них, предположительно, медвежонок, забрался на горку и скатился вниз.

Ранее автомобилисты в Хабаровском крае сняли на видео «тигра-великана».