В Самаре задержали мужчину, избившего подростка на набережной

В Самаре задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в избиении 13-летнего подростка на набережной. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве. В ходе допроса фигурант дал признательные показания.

В данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Стражи порядка закрепляют доказательную базу по делу — назначены необходимые судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.

Инцидент произошел на одной из городских набережных и попал на видео. На кадрах мужчина в кепке подлетает к подростку в шлеме, который сидит на велосипеде, и начинает избивать его кулаками по голове. Очевидцы рассказали, что нападавший так распалился, что его пришлось оттаскивать силой. Несколько ударов досталось тем, кто стал заступаться за юношу. Позже нападавший записал видео с объяснением случившегося и опубликовал его на своей странице в соцсетях.

Ранее житель Казани попал в больницу после нападения толпы подростков.