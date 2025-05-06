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«Рувики» представила уникальную базу героев СССР и России

«Рувики» обошла «Википедию» по количеству материалов
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Unsplash

Интернет-энциклопедия «Рувики» в преддверии 80-й годовщины Великой Победы представила обновленный проект «Наши герои – наша история», сообщает пресс-служба энциклопедии.

Как отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко, всего в библиотеке собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России.

Разделы проекта посвящены героям, удостоенным званий «Герой СССР» и «Герой России».

Также в рамках проекта «Герой Великой Отечественной войны» любой желающий может написать о своих родственниках, которые принимали участие в ВОВ.

Кроме того, Медейко отметил, что «Рувики» официально обошла «Википедию» по количеству статей. На 6 мая в «Рувики» представлено более 2 114 000 статей, а в «Википедии» — 2 043 000 материалов.

«Важно не только количество статей, но и их качество. Только за прошлый год Российская Академия наук рецензировала более 10 тыс. материалов энциклопедии в категориях история, физика и медицина», — сказал Медейко.

Также в конце 2024 года «Рувики» внедрила Yandex GPT, став первой российской энциклопедией с встроенным искусственным интеллектом. Нейросеть формулирует быстрый ответ на вопрос, пересказывает его в разных стилях, суммаризирует длинные материалы до ключевой выжимки. Посещаемость ресурса за первый квартал 2025 года составила 22 млн человек.

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