В Ватикане отключат мобильный интернет на время выборов нового папы

В Ватикане 7 мая отключат мобильную связь перед началом закрытого конклава по выборам нового папы Римского. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Телефонная связь будет отключена в среду в 15:00 по местному времени, за полтора часа до того, как кардиналы должны отправиться в Сикстинскую капеллу, чтобы начать папский конклав», — говорится в сообщении.

28 апреля глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что конклав кардиналов соберется для выборов нового папы Римского 7 мая. Принять участие в нем имеют право около 135 кардиналов моложе 80 лет со всего мира.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля. Ему было 88 лет. Месса в память о понтифике состоялась 26 апреля на площади перед базиликой Святого Петра. Согласно завещанию главы католической церкви, его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Ранее стало известно о планах Макрона повлиять на выборы папы Римского.