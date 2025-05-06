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Названы правила, которые важно соблюдать в уходе за зрелой кожей лица

Pravda.Ru: продукты с ретинолом можно использовать для ухода за зрелой кожей
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Для ухода за зрелой кожей важно подобрать увлажняющий крем для лица, который будет подходить по типу кожи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, для здоровья кожи важно также пить больше воды, умываться два раза в день и наносить солнцезащитный крем каждые три часа. В целях усиления процедуры ухода за ней можно использовать продукты с ретинолом, который будет стимулировать обновление клеток и выработку коллагена и эластина, что сделает кожу более упругой, ровной и здоровой.

«Во время лечения кожа может стать немного более чувствительной. Поэтому важно поддерживать ее увлажненность с помощью подходящих увлажняющих кремов и не забывать пить воду в течение дня. <...> перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом», — добавили в сообщении.

Врач-косметолог, хирург Валерия Алифанова до этого говорила, что одна из главных ошибок многих женщин по уходу за кожей — использование SPF-крема только летом. Еще одна ошибка, по ее словам, — неправильный подбор средств по уходу. В данном вопросе важно консультироваться с врачом-косметологом, а не следовать сарафанному радио, подчеркнула Алифанова.

Ранее дерматовенеролог рассказала об особенностях ухода за кожей весной.

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