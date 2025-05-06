В минздраве рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве в доме в Свердловской области

Состояние женщины, пострадавшей при взрыве в квартире пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области, удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

«Состояние близкое к удовлетворительному», — сказал собеседник агентства.

По данным прокуратуры Свердловской области, в результате взрыва пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире.

Взрыв в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области произошел в ночь на 6 мая. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения для жильцов.

В прокуратуре предварительной причиной ЧП назвали неисправность водонагревателя.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.