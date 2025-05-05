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Мужчина с пистолетом кидался на сотрудников скорой помощи в Петербурге

В Петербурге мужчина с пистолетом кидался на сотрудников скорой помощи
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге пьяный мужчина с пистолетом в руках кидался на сотрудников скорой помощи на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 4 мая возле дома №57 на Литейном проспекте. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал агрессивно вести себя в отношении бригады скорой помощи, прибывшей по вызову. Медики заметили у него пистолет и вызвали полицию.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и изъял у него травматическое оружие. Мужчину, проживающего на проспекте Луначарского, доставили в спецприемник. В его отношении составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

До этого неизвестный набросился на работника скорой помощи в Ставрополе. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее пациентка ранила фельдшера ножом и попыталась угнать машину скорой помощи.

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