В Киевской военной администрации пригрозили избить журналиста после расследования

В Киевской городской военной администрации пригрозили разбить лицо украинскому журналисту. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

Журналист провел расследование об имуществе родственников спикера администрации Евгения Ивлева, в ходе которого выяснилось, что отец чиновника, работающий в Покровского территориального центра комплектования (ТЦК), задекларировал автомобиль на свою супругу. Чиновнику это крайне не понравилось, и в переписке с журналистом Ивлев пригрозил при встрече разбить ему лицо «со всей казацкой ответственностью». Журналист ответил, что в материале не было обвинений в коррупции, а был лишь обнародован факт декларирования имущества. Он предложил Ивлеву дать комментарий для публикации, однако чиновник отказался от предложения и обвинил журналиста в непрофессионализме.

28 марта сообщалось, что возле Голосеевского ТЦК (аналог военкомата) в Киеве произошла драка после агрессивных действий сотрудников центра в отношении блогеров.

Ранее помощник Трампа назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран.