Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киевской военной администрации пригрозили избить журналиста после расследования

Спикер Киевской военной администрации Ивлев пригрозил разбить лицо журналисту
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киевской городской военной администрации пригрозили разбить лицо украинскому журналисту. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

Журналист провел расследование об имуществе родственников спикера администрации Евгения Ивлева, в ходе которого выяснилось, что отец чиновника, работающий в Покровского территориального центра комплектования (ТЦК), задекларировал автомобиль на свою супругу. Чиновнику это крайне не понравилось, и в переписке с журналистом Ивлев пригрозил при встрече разбить ему лицо «со всей казацкой ответственностью». Журналист ответил, что в материале не было обвинений в коррупции, а был лишь обнародован факт декларирования имущества. Он предложил Ивлеву дать комментарий для публикации, однако чиновник отказался от предложения и обвинил журналиста в непрофессионализме.

28 марта сообщалось, что возле Голосеевского ТЦК (аналог военкомата) в Киеве произошла драка после агрессивных действий сотрудников центра в отношении блогеров.

Ранее помощник Трампа назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами