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Грабители украли водку из петербургского супермаркета и порезали сотруднику шею ножом

В Петербурге воры украли водку из магазина и порезали сотруднику шею ножом

В Петербурге двое мужчин украли из магазина водку и порезали одному из сотрудников шею ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 4 мая в супермаркете на Новочеркасском проспекте. Двое мужчин украли бутылку водки, а при попытке задержания нанесли работнику магазина ножевое ранение в область шеи.

Преступников задержали спустя 20 минут на Заневском проспекте. Ими оказались ранее судимые 27-летний и 28-летний жители города. У них изъяли нож, использованный при нападении. Пострадавший сотрудник магазина получил медицинскую помощь в травмпункте. Задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого россиянин украл из магазина шампунь и толкнул пытавшуюся его остановить продавщицу. После этого ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее москвич получил более двух лет за попытку перепродать украденные шоколадные батончики.

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