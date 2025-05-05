В центре Москвы загорелся ресторан

SHOT: в Таганском районе Москвы загорелся ресторан, 30 человек эвакуировались

В Таганском районе Москвы загорелся ресторан «Экспедиция», огонь перекинулся с вентиляции на летнюю веранду. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Посетителям пришлось экстренно эвакуироваться, самостоятельно покинули ресторан около 30 человек. Предварительно, пострадавших нет, на место выехали пожарные», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что пожар удалось локализовать, а затем полностью ликвидировать. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Днем ранее сообщалось о взрыве и пожаре на юго-западе Москвы. После хлопка в многоэтажном доме началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, горели квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

Известно, что при пожаре пострадали не менее 13 человек. Ликвидировать пламя удалось спустя несколько часов.

Ранее после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы завели уголовное дело.