В Краснодоне прошел форум «Луганский характер – характер победителей»

В Краснодоне состоялся республиканский форум «Луганский характер – характер победителей», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мероприятия.

Форум открылся памятным митингом и возложением цветов к монументу «Клятва». Затем его участники и гости проследовали в музей «Молодая гвардия», где в зале славы состоялось торжественное открытие форума.

С приветственным словом выступил Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и отметил роль движения «Юнармия» в формировании гражданской позиции.

«Вы становитесь частью большой и дружной семьи «Юнармии». Уверен, что вы будете достойными потомками своих дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость нашей родины и одержали победу над фашистской Германией», – сказал глава региона.

Пасечник также поделился историей о своем деде, сражавшемся на фронте, и об отце, работавшем в тылу. По его словам, такие примеры мужества и стойкости формируют луганский характер, который является основой идентичности жителей республики.

«Именно в таких историях, передаваемых из поколения в поколение, кроется секрет нашей непоколебимости и единства, когда один за всех и все за одного. Я призываю вас помнить о своих корнях, чтить память героев и брать с них пример в строительстве сильной и процветающей республики», – резюмировал он.

В рамках форума были представлены результаты масштабной работы, начавшейся в ноябре 2024 года. Она включала проведение соревнований, мероприятий и тематических выставок. Церемония награждения завершилась вручением сертификатов пяти лучшим образовательным организациям – победителям конкурса «Луганский характер – характер победителей».

Кроме того, участники форума приняли участие в викторине по истории волонтерского движения и мастер-классе по изготовлению георгиевской ленты. Также была представлена обновленная версия «Полотна мира», длина которого теперь составляет 80 метров – символично количеству лет, отделяющих нас от 9 мая 1945 года.