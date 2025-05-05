Безработный петербуржец изнасиловал экс-возлюбленную и оказался в камере

В Петербурге 34-летнего безработного мужчину обвинили в изнасиловании 34-летней экс-возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 5 мая. К мужчине в темное время суток на улице подошла незнакомая женщина и обратилась к нему за помощью. Прохожий вызвал полицию, так как та заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны бывшего сожителя.

34-летний подозреваемый, не имеющий постоянного места работы, был задержан по «горячим следам» в своей квартире на Красногвардейской площади. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

До этого в Петербурге приятель с сайта знакомств пытался изнасиловать девушку на первом свидании. Потерпевшая смогла ударить его в пах и выбежать в подъезд дома.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал девушку-инвалида в кафе, пока его знакомые отвлекали ее мать.