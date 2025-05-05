Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безработный петербуржец изнасиловал экс-возлюбленную и оказался в камере

В Петербурге экс-возлюбленная обвинила мужчину в изнасиловании
close
Depositphotos

В Петербурге 34-летнего безработного мужчину обвинили в изнасиловании 34-летней экс-возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в ночь на 5 мая. К мужчине в темное время суток на улице подошла незнакомая женщина и обратилась к нему за помощью. Прохожий вызвал полицию, так как та заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны бывшего сожителя.

34-летний подозреваемый, не имеющий постоянного места работы, был задержан по «горячим следам» в своей квартире на Красногвардейской площади. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

До этого в Петербурге приятель с сайта знакомств пытался изнасиловать девушку на первом свидании. Потерпевшая смогла ударить его в пах и выбежать в подъезд дома.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал девушку-инвалида в кафе, пока его знакомые отвлекали ее мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами