На Украине возвели забор из колючей проволоки вокруг здания Верховной рады

Жители Киева обнаружили, что вокруг здания Верховной рады Украины появился забор из колючей проволоки. Видеоролик, снятый одним из очевидцев, опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах можно увидеть колючую проволоку, размещенную по периметру территории Рады. Причины возведения ограждения неизвестны.

Отмечается, что доступ к зданиям правительственного квартала власти Украины ограничили с начала конфликта с Россией. Запрет касается правительства, офиса президента и парламента.

На 8 мая в Раде запланировано голосование по ратификации соглашения о редкоземельных металлах, которое представители Киева и Вашингтона подписали в конце апреля.

В частности, документ предусматривает создание инвестиционного фонда для реализации общих проектов двух стран в добывающей отрасли. При этом ожидается, что украинские власти сохранят контроль над недрами и смогут направлять доходы от их добычи на восстановление инфраструктуры страны.

Ранее Зеленского обвинили в желании заставить украинцев принять любые условия для мира.