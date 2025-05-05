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Фанаты мультфильма «В поисках Немо» нашли в нем скрытый подтекст, который их напугал

Mirror: поклонников «В поисках Немо» напугал скрытый подтекст мультфильма
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Pixar

Поклонники мультфильма «В поисках Немо» нашли в нем скрытый подтекст, который их напугал, пишет Mirror.

Мультфильм рассказывает трогательную историю о рыбе-клоуне Марлине, который отправляется в опасное путешествие по океану, чтобы найти своего сына Немо. Сюжет начинается со сцены, где самку Корал и почти все икринки съедает напавшая барракуда, выживает только один — Немо.

Однако научные исследования, опубликованные в Национальной медицинской библиотеке, раскрывают удивительные факты о биологии рыб-клоунов, которые кардинально меняют возможное развитие событий в анимационной картине. Согласно исследованиям, после утраты доминирующей самки в группе рыб-клоунов, самец (в данном случае Марлин) может изменить пол и стать новой самкой.

Этот естественный биологический процесс, известный как последовательный гермафродитизм, означает, что Марлин мог превратиться в самку и выбрать для размножения следующего по иерархии самца - которым в данном случае оказался бы его собственный сын Немо.

Обсуждение этой научной особенности вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

«Теперь вы больше не увидите «В поисках Немо» в прежнем свете», — уверены комментаторы.

Многие зрители поделились эмоциями от нового взгляда на любимую историю.

«Мое детство никогда не будет прежним после этого видео», - написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что у «Тайны Коко» появится продолжение.

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