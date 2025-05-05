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Российская пенсионерка отсудила у коммунальщиков полмиллиона за падение у дома

Пенсионерка из Тулы отсудила у коммунальщиков 500 тыс. рублей за падение у дома
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Shutterstock

В Туле по решению суда управляющую компанию обязали выплатить местной жительнице компенсацию за травму, которую она получила из-за падения у дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установило надзорное ведомство, в ноябре 2023 года 65-летняя женщина упала во дворе дома по улице Володарского. Проверка показала, что управляющая компания, обслуживающая территорию, не приняла достаточных мер, чтобы очистить вверенную территорию от наледи и снега, в результате чего пенсионерка получила травмы.

Так как коммунальщики не торопились компенсировать потерпевшей затраты на лечение и моральный вред, прокурор обратился в суд и потребовал обязать компанию выплатить компенсацию принудительно. Суд встал на сторону пожилой женщины и взыскал в ее пользу более 500 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге женщина отсудила 300 тысяч рублей за падение за льду возле дома.

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