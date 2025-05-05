Ле Пен прокомментировала итоги первого тура выборов в Румынии

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии обернулись «бумерангом» для руководства Евросоюза. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в социальной сети X.

«Румыния только что вручила [главе Еврокомиссии] госпоже [Урсуле] фон дер Ляйен очень хороший бумеранг», — написала она.

Сегодня сообщалось, что по итогам подсчета 100% голосов, в первом туре президентских выборов в Румынии Джеордже Симион лидирует с результатом в 40,96%. На втором месте, по данным ЦИК, оказался мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% голосов. Замкнул тройку лидеров представитель нынешней правящей коалиции Крина Антонеску — 20,07%, уже признавший поражение. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Сегодня румынская оппозиционная партия «Альянс за объединение румын» (AUR) заявила о попытках фальсификации результатов президентских выборов.

Ранее сообщалось, что на Западе с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии.