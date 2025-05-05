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Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за падение на льду возле дома

В Петербурге женщина отсудила 300 тысяч рублей за падение за льду возле дома

В Петербурге женщина отсудила у управляющей компании компенсацию за падение на льду возле дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 28 января 2024 года на проспекте Просвещения. Местная жительница поскользнулась на наледи у дома №43к1, и получила перелом. Управляющая компания «Континент 5», отвечающая за уборку территории, не обеспечила своевременную обработку местности противогололедными материалами.

В результате падения женщине потребовалось лечение и реабилитация — она все еще испытывает боли и восстанавливается. Пострадавшая обратилась в суд, но представители УК пытались оспорить иск, утверждая, что истец сама спровоцировала падение, пытаясь пройти через снежную кучу. Однако суд отклонил эти доводы, изучив видеозаписи и медицинские документы.

Суд обязал ООО «УК «Континент 5»» выплатить женщине 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа. Решение вступило в законную силу.

Ранее россиянка отсудила сотни тысяч рублей из-за падения у магазина.

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