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В Индии 100 детей заболели после того, как в школе их накормили змеиным мясом

Metro: около 100 детей в Индии заболели после употребления обеда с мясом змеи
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Shutterstock/FOTODOM

В Индии 100 детей заболели, обнаружив в своих школьных обедах мясо змеи, пишет Metro.

В знак протеста против происшествия в государственной школе возмущенные родители перекрыли местную дорогу. Акция продолжалась до вмешательства государственных органов, которые потребовали провести тщательное расследование случившегося.

Национальная комиссия по правам человека (NHRC) официально начала проверку по данному инциденту.

«Если сообщения подтвердятся, это свидетельствует о серьезном нарушении прав учащихся», — говорится в заявлении.

Комиссия дала полиции двухнедельный срок для предоставления детального отчета о произошедшем. В документе должны быть изложены все обстоятельства инцидента и предпринятые меры реагирования.

Местные жители надеются, что расследование прольет свет на ситуацию и поможет предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее в Японии мужчина заказал доставку еды и получил с ней живую крысу.

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