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Маленький ребенок чуть не выпал из окна в центре Петербурга, когда его мать вышла в аптеку

78.ru: в Петербурге ребенок чуть не выпал из окна, когда его мать вышла в аптеку
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге четырехлетний ребенок чуть не выпал из окна, пока его матери не было дома. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Невском проспекте, которая сдается в посуточную аренду. Там заметили ребенка, который высунулся из окна и чуть не выпал из него. При этом взрослых у него за спиной не заметили — на место прибыли полицейские и спасатели.

В квартире обнаружили троих детей: семилетнюю девочку, четырехлетнего мальчика и годовалого ребенка. Позже появилась мать, объяснившая, что она отлучилась в аптеку на полчаса. Правоохранители составили на женщину административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ситуация взята на контроль полиции и прокуратуры.

Ранее в Дагестане наградили школьника, который спас выпавшего с девятого этажа ребенка.

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