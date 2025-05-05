В школах Подмосковья прозвучат песни о ВОВ

Песни о ВОВ будут звучать вместо звонков в подмосковных школах

В школах Подмосковья в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» в мае традиционные звонки заменят на песни о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В репертуаре — «Катюша», «Казаки в Берлине», «Темная ночь» и другие.

Также в школах региона в честь 80-летия Великой победы проведут внеурочные занятия «Разговоры о важном».

Проект «Мелодии вместо звонков» реализуется в школах Подмосковья с ноября 2024 года. Каждый месяц мелодии посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном». В апреле вместо звонков для ребят включали песни о космосе, в марте — трогательные отрывки в честь 8 Марта