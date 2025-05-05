Школьники Подмосковья расскажут о героях ВОВ

В школах Подмосковья с 28 апреля по 9 мая 2025 года проходит акция «Герои нашей школы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В рамках акции школьники узнают и рассказывают историю героев ВОВ, связанных с их образовательным учреждением.

Как рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес, такие акции помогают почувствовать связь с прошлым и испытать гордость за свою страну и школу.

«Когда школьники узнают, что герой — это не абстрактный образ из учебника, а человек, учившийся в этом же классе или живший по соседству, — история перестает быть далекой», — сказала она.

По словам министра, «Герои нашей школы» — это не просто оформление экспозиции, а возможность выстроить живой диалог между поколениями, где школьники становятся настоящими хранителями памяти.