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Школьники Подмосковья расскажут о героях ВОВ

Акция «Герои нашей школы» продлится в школах Подмосковья до 9 мая
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Министерство образования Московской области

В школах Подмосковья с 28 апреля по 9 мая 2025 года проходит акция «Герои нашей школы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В рамках акции школьники узнают и рассказывают историю героев ВОВ, связанных с их образовательным учреждением.

Как рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес, такие акции помогают почувствовать связь с прошлым и испытать гордость за свою страну и школу.

«Когда школьники узнают, что герой — это не абстрактный образ из учебника, а человек, учившийся в этом же классе или живший по соседству, — история перестает быть далекой», — сказала она.

По словам министра, «Герои нашей школы» — это не просто оформление экспозиции, а возможность выстроить живой диалог между поколениями, где школьники становятся настоящими хранителями памяти.

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