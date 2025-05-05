В Подмосковье продолжается восстановление подачи электроэнергии

Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в населенные пункты Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает РИА Новости.

«На текущий момент идет восстановление электроэнергии в шести городских округах, 101 населенном пункте», — заявили в ведомстве.

В МЧС России добавили, что в ликвидации последствий непогоды участвуют 557 человек и 186 единиц техники.

2 мая более 400 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества из-за снегопада. Воробьев рассказал, что из-за непогоды на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев. По словам губернатора, по всей области обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. Ликвидацией последствий аномальных погодных условий занимаются более 200 аварийных бригад.

Ранее синоптик заявил, что 1 мая в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.