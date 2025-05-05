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Москвичка попыталась пронести порох и боеприпас в храм Христа Спасителя

SHOT: москвичку задержали при попытке пронести боеприпас в храм Христа Спасителя
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Женщина пыталась пронести порох и боеприпас в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, инцидент произошел 3 мая. Охранники обратили внимание на одну из посетительниц главного православного храма в Москве, которая вела себя крайне подозрительно. В результате специалисты остановили женщину и осмотрели ее вещи, обнаружив среди них гильзу от патрона и 0,5 кг пороха.

«[На место] вызвали полицию», — говорится в материале.

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку, которой оказалась 56-летняя уборщица по имени Маргарита. На допросе женщина рассказала, что случайно нашла порох и боеприпас у себя дома. Она не исключила, что эти вещи остались от отца, который был охотником.

Как сказала задержанная, она собиралась узнать, насколько опасны ее находки. Но вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы или МЧС РФ,женщина по какой-то причине пришла с порохом и боеприпасом в храм Христа Спасителя.

На этом фоне стражи порядка возбудили в отношении Маргариты уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Теперь ей грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Ранее житель Хабаровского края спрятал боеприпасы в доме своего знакомого и стал фигурантом уголовного дела.

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