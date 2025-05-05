СК опубликовал кадры с места перестрелки в Махачкале

Следственный комитет опубликовал видеозапись с места перестрелки в Махачкале в Telegram-канале.

«Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 УК РФ («Угон без цели хищения») и 226 УК РФ («Хищение оружия»)», — говорится в сообщении.

На место преступления выехали следователи, ведутся работы, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 5 мая, четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. МВД Дагестана сообщило о ликвидации двоих нападавших. При этом минздрав республики уточнил, что их доставили в госпиталь с тяжелыми ранениями — по информации Mash, сохранить им жизнь врачи не смогли. Всего, по данным минздрава, в результате перестрелки в Махачкале пострадали как минимум семь человек.

Двое злоумышленников скрылись с места преступления на угнанной патрульной машине. Автомобиль впоследствии нашли брошенным на окраине Махачкалы.

Ранее стали известны детали ликвидации одного из стрелков, напавших на ДПС в Махачкале.