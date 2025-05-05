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Рыбаков на Канарских островах напугала «инопланетная акула»

Daily Mail: рыбаки на Канарских островах поймали акулу-гоблина
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Рыбаков на Канарских островах напугала «инопланетная акула», пишет Daily Mail.

У берегов Гран-Канарии произошло событие, которое взволновало научное сообщество и любителей морской фауны. Местные рыбаки Маркос Эрнандес и Рамон Сантана во время ловли рыбы на глубине около 900 метров столкнулись с крайне редким морским обитателем - акулой-гоблином (Mitsukurina owstoni), которая своим видом напомнила им «инопланетную».

Этот глубоководный вид, обитающий обычно на глубинах до 3000 метров, редко попадается на глаза человеку. Рыбаки сначала приняли необычное существо с вытянутым носом за рыбу-меч, но, рассмотрев его кожистую кожу и характерную выдвигающуюся челюсть, поняли, что столкнулись с чем-то необычным. После сверки информации в интернете они установили, что перед ними легендарная акула-гоблин.

По данным местных СМИ, это первый официально зафиксированный случай обнаружения данного вида в водах Канарских островов. Приятели ненадолго выловили редкую акулу, чтобы сделать фотографии, после чего сразу же выпустили её обратно в океан. Полученные кадры уже вызвали живой интерес среди морских биологов.

Акула-гоблин, часто называемая «живым ископаемым» из-за своего древнего происхождения и примитивных черт, представляет большой научный интерес.

Ранее в Израиле акула утащила отдыхающего впервые за 80 лет.

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