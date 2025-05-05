Появились уточненные данные по жертвам перестрелки в Махачкале

Минздрав: один из пострадавших в перестрелке в Махачкале умер в больнице

Один из пострадавших во время перестрелки в Махачкале скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Дагестана.

«В больницы поступили семь человек, один из них скончался», — рассказал собеседник агентства.

5 мая четверо неизвестных открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале. После этого они угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления.

Позже в МВД сообщили, что двое стрелков ликвидированы. Один из них напал на полицейского с ножом и погиб во время рукопашной схватки. Розыск еще двух преступников продолжается.

По предварительной информации, во время перестрелки трое полицейских получили смертельные ранения. Среди пострадавших есть 12-летняя девочка, которую задело пулей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Ранее появились данные о выжившем полицейском после перестрелки в Махачкале.