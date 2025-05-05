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В Минздраве Дагестана сообщили о госпитализации двух напавших на полицию

Минздрав Дагестана: в Махачкале госпитализировали двух напавших на полицейских
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Двух человек, открывших огонь по сотрудникам правоохранительных органов в Махачкале, госпитализировали с ранениями. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан в Telegram-канале.

«Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, всего в результате перестрелки пострадали семь человек. Среди них — трое полицейских, одного из которых спасти не удалось.

5 мая в Махачкале группа неизвестных напала на наряд дорожно-патрульной службы, открыв огонь по полицейским. После этого двое злоумышленников угнали служебный автомобиль и скрылись с места происшествия. Еще двоих агрессоров ликвидировали.

Перестрелка с участием сотрудников полиции попала на видео.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело по факту перестрелки с участием правоохранителей.

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Перестрелка в Махачкале
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