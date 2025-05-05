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В Крыму грузовик влетел в отбойник и загорелся

На трассе «Таврида» грузовик влетел в отбойник и загорелся

На трассе «Таврида» в Крыму грузовой автомобиль влетел в отбойник и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Севкор z Новости Севастополя z».

«Машина влетела в отбойник на подъезде к Керчи», — говорится в сообщении.

Также Telegram-канал «ЧП Симферополь» сообщает, что в обе стороны на трассе собирается пробка. Неизвестно, успел ли эвакуироваться водитель.

Telegram-канал «Крым 24 Z Все новости Крыма» сообщил, что по трассе «Таврида» в момент аварии проезжал глава полуострова Сергей Аксенов. Он остановился, чтобы предложить помощь.

До этого УМВД РФ по Севатополю сообщало, что на трассе «Таврида» в Крыму перевернулся грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, который перевозил зерно.

Инцидент произошел на 13-м км автодороги Севастополь — Инкерман. Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего на спуске «КамАЗ» опрокинулся на правый бок. Предварительно, причиной стала неисправность тормозной системы.

Ранее в Двуреченске мужчина включал стояночный тормоз в машине ГИБДД, сопротивляясь полицейским.

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