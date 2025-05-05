В Крыму грузовик влетел в отбойник и загорелся

На трассе «Таврида» в Крыму грузовой автомобиль влетел в отбойник и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Севкор z Новости Севастополя z».
«Машина влетела в отбойник на подъезде к Керчи», — говорится в сообщении.
Также Telegram-канал «ЧП Симферополь» сообщает, что в обе стороны на трассе собирается пробка. Неизвестно, успел ли эвакуироваться водитель.
Telegram-канал «Крым 24 Z Все новости Крыма» сообщил, что по трассе «Таврида» в момент аварии проезжал глава полуострова Сергей Аксенов. Он остановился, чтобы предложить помощь.
До этого УМВД РФ по Севатополю сообщало, что на трассе «Таврида» в Крыму перевернулся грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, который перевозил зерно.
Инцидент произошел на 13-м км автодороги Севастополь — Инкерман. Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего на спуске «КамАЗ» опрокинулся на правый бок. Предварительно, причиной стала неисправность тормозной системы.
Ранее в Двуреченске мужчина включал стояночный тормоз в машине ГИБДД, сопротивляясь полицейским.