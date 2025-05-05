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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Дагестане

Минздрав Дагестана: двое гражданских были ранены после стрельбы в Махачкале

В Махачкале на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова произошла перестрелка, в результате которой пострадали семеро человек, включая двух гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

По данным ведомства, двое полицейских госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии. Еще одного сотрудника правоохранительных органов спасти не удалось. Также в больницы доставлены двое раненых нападавших.

Также среди пострадавших – двое гражданских лиц, в том числе 17-летняя девочка-подросток. Все они проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы.

Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов взял под личный контроль оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое, по данным журналистов, смогли скрыться, ведется их розыск.

Ранее были раскрыты детали ликвидации одного из стрелков, напавших на ДПС в Махачкале.

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Перестрелка в Махачкале
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