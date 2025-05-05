Женщина ухаживала за мужем, но тоже оказалась прикованной к постели из-за антибиотика

В США 46-летняя женщина выхаживала мужа с инвалидностью, но сама слегла из-за лекарства. Об этом пишет People.

Талия Смит из Массачусетса была здоровой женщиной, активно занималась спортом и ухаживала за парализованным мужем-ветераном. В апреле 2021 года ей прописали антибиотик ципрофлоксацин для лечения инфекции мочевыводящих путей. Через несколько дней после начала приема у нее начались сильные боли, покалывание и онемение в конечностях. На следующий день она уже не могла ходить.

Врач подтвердил, что всему виной — прием антибиотика из группы фторхинолонов, который известен серьезными побочными эффектами, включая повреждения сухожилий, нервной системы и мышц. Однако Талии было рекомендовано просто отдыхать и принимать обезболивающие, в итоге ее состояние лишь ухудшилось. Позже ей стало трудно глотать, появились реакции на пищу и лекарства.

Жизнь Талии полностью изменилась. В какой-то момент она даже попала в хоспис. Сегодня женщина по-прежнему чувствует «постоянную боль все время» и нуждается в круглосуточном уходе со стороны сиделок, но ведет блог в TikTok, чтобы предупредить других о токсичности фторхинолонов.

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