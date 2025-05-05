Владелец танкера Seven Pearls работает над эвакуацией экипажа с 19 россиянами

Владелец нефтяного танкера Seven Pearls работает над эвакуацией экипажа и раненых российских моряков, которые пострадали во время ударов США по порту Рас-Иса. Об этом сообщило посольство РФ в Йемене, передает ТАСС.

В дипведомстве уточнили, что эвакуация экипажа может занять одну-две недели.

Граждане РФ пострадали 25 апреля во время американских ударов по порту Рас-Иса. Министр иностранных дел в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир рассказал, что «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти моряков и оказать им медицинскую помощь.

19 российских моряков остаются на борту танкера, который стоит на якоре на безопасном расстоянии от зоны поражения американскими ракетами и авиабомбами. По словам капитана нефтяного танкера Seven Pearls, у экипажа есть все необходимое, судно снабжается продовольствием.

Ранее российские моряки показали последствия ударов США по Йемену.