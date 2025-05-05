Пьяный отец изнасиловал собственную дочь в Москве

В Москве мужчину будут судить за изнасилование дочери

В Москве перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме на 1-й Владимирской улице. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец надругался над своей 27-летней дочерью.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, его отправили под арест. Сотрудники СК провели все необходимые мероприятия в рамках расследования.

«Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершении преступления», – сообщается в публикации.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Удмуртии молодого человека отправили под домашний арест за надругательство над сестрой 2011 года рождения. Фигуранта уголовного дела подозревают в том, что он несколько раз изнасиловал ее в период с июня 2023 по май 2024 года.

Ранее петербургского токаря обвинили в изнасиловании малолетней дочери в новогоднюю ночь.