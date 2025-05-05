Неизвестный обстрелял троллейбус в Ярославле после конфликта из-за оплаты проезда

В Ярославле мужчина отказался платить за проезд в троллейбусе и открыл стрельбу

В Ярославле неизвестный отказался платить за проезд и открыл стрельбу по троллейбусу, сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Вечером 4 мая молодой человек «с явными отклонениями в развитии» сел в новый троллейбус, но не пожелал оплачивать проезд и не смог предъявить подтверждение оплаты. Он нагрубил женщине-водителю и выстрелил из пневматического пистолета в ее сторону.

«К счастью, обошлось без жертв. Сотрудники полиции уже ищут злоумышленника», — отметил Пырлог.

Глава «ЯрГЭТ» добавил, что виновника инцидента нужно наказать по всей строгости закона.

Ранее подросток обстрелял маршрутку с пассажирами в Тюмени и разбил стекло.