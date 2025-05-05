Дождь смыл имена фронтовиков с мемориала в Челябинской области

На отремонтированной в Копейске «Книге памяти» осыпались имена героев войны

Жители Копейска возмутились реставрацией памятника «Книга памяти», имена некоторых фронтовиков частично стерлись уже спустя неделю после открытия мемориала. Свое недовольство местные жители выразили в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

«В процессе ремонта были демонтированы мраморные плиты с выбитыми на них именами копейчан. На их место установили гранитные плиты. Не прошло еще и недели, а буквы уже начали стираться!» — рассказали местные жители.

Публикацию заметила городская прокуратура, была организована проверка. В ведомстве заявили, что специалисты по закону оценят работу местного самоуправление, а также организации, выполнявшей реставрацию данного памятника.

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