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Дождь смыл имена фронтовиков с мемориала в Челябинской области

На отремонтированной в Копейске «Книге памяти» осыпались имена героев войны
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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Жители Копейска возмутились реставрацией памятника «Книга памяти», имена некоторых фронтовиков частично стерлись уже спустя неделю после открытия мемориала. Свое недовольство местные жители выразили в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

«В процессе ремонта были демонтированы мраморные плиты с выбитыми на них именами копейчан. На их место установили гранитные плиты. Не прошло еще и недели, а буквы уже начали стираться!» — рассказали местные жители.

Публикацию заметила городская прокуратура, была организована проверка. В ведомстве заявили, что специалисты по закону оценят работу местного самоуправление, а также организации, выполнявшей реставрацию данного памятника.

Недавно в Якутии вандалы осквернили мемориал, закрасив портреты ветеранов Великой Отечественной войны черной краской. Инцидент произошел в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района. Нарушителей закона разыскивает полиция.

Ранее неизвестные осквернили мемориал «Ополченцам» в Петербурге.

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