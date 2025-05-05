Несколько человек госпитализировали после нападения на полицейских в Махачкале

ТАСС: три человека попали в больницу после перестрелки в Махачкале

Три человека поступили в Республиканскую больницу в Махачкале после перестрелки с участием сотрудников полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«‎Трое поступили», — сказали агентству в медучреждении.

5 мая в Махачкале четверо неизвестных напали на наряд ДПС и открыли огонь по сотрудникам ГИБДД, после чего угнали служебный автомобиль и скрылись с места преступления. Двое нападавших были ликвидированы, еще двое смогли скрыться, ведется их розыск.

По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских, 17-летняя местная жительница получила ранение.

23 апреля в Подмосковье мужчину задержали за нападение на полицейского с ножом. Инцидент произошел в деревне Шеметово. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом запрещенных веществ проводили обход и в какой-то момент обратили внимание на мужчину, который оглядывался и нервничал. Полицейские попросили показать документы, но в ответ он достал нож и напал на представителя власти.

Ранее появилось видео перестрелки с полицейскими в Дагестане.